Pirola Pennuto ZEI & Associati nella costituzione di My Energy Q8

Marcello Romano, Giuseppe Tarantino, Gabriele Arcuri, Antonio Modola

Q8 Italia ha annunciato la costituzione della ESco My Energy Q8, una nuova società del gruppo all’avanguardia nel settore dell’efficienza energetica che nasce come energy player specializzato nella fornitura di prodotti e servizi energetici, tra i quali: consulenza energetica con progettazione e implementazione di soluzioni di efficienza energetica; monitoraggio e manutenzione; finanziamento.

Socio di maggioranza Q8 Quaser Srl, totalmente controllata da Q8 Italia, alla quale si affianca Graded SpA, società attiva dal 1958, che realizza progetti e soluzioni personalizzate per la produzione di energia efficiente e pulita in Italia e all’estero.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Q8 Quaser Srl seguendo l’intera operazione, dalla sua strutturazione sino alla conclusione della joint venture ed alla costituzione di My Energy Q8, in relazione a tutti gli aspetti legali e fiscali. Per le tematiche fiscali, il team è stato coordinato e supervisionato dal senior partner Marcello Romano e dal partner Giuseppe Tarantino, col supporto dell’associate Calogero Vetro. Gli aspetti legali, invece, sono stati seguiti da un team coordinato dal partner Gabriele Arcuri e dal counsel Antonio Modola, con il supporto dell’associate Marta Terziani.