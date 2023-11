Pirola Pennuto ZEI & associati e Advant NCTM con Casta Diva nell’acquisizione di Akita Film

Francesca de Fraja, Lukas Plattner









Casta Diva, società quotata su EGM attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% di Akita Film, una delle più importanti case di produzione di spot pubblicitari in Italia, perfezionando, in pari data, l’acquisto del 99%.



Il valore del 100% di Akita Film è stato determinato in 8,3 mln euro e calcolato sulla base dell’EBITDA medio degli ultimi 3 esercizi moltiplicato per 3,5 volte. L’operazione permette alla business unit video production di raggiungere una posizione leader nel mercato italiano degli spot. A seguito del closing, il gruppo pubblicherà un nuovo piano industriale che terrà conto dell’importante integrazione di Akita Film, che nel 2022 ha generato un valore della produzione di oltre 14,7 mln euro. I soci di Akita Film, Paolo Zaninello e Davide Rizzi, continueranno a dirigere l’impresa con il ruolo di amministratori con deleghe, mentre Fabio Nesi, socio del gruppo Casta Diva e ceo di Casta Diva Pictures, ricoprirà il ruolo di presidente.



Akita Film, fondata nel 2004, produce e organizza spot in tutto il mondo per grandi marche e top spender dei comparti fast mover consumer goods, automotive, telco ed entertainment. Nel corso degli anni Akita ha instaurato rapporti preferenziali con importanti registi italiani ed internazionali oltre a partnership con altre case di produzione europee.



Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Casta Diva con il partner Francesca de Fraja e l’associate Giulia Gandolfi per la contrattualistica e la due diligence, mentre gli aspetti di compliance sono stati seguiti da ADVANT-Nctm con il partner Lukas Plattner, e quelli fiscali da Sat-Tax con la titolare Barbara Mantovani.



Zaninello e Rizzi sono stati assistiti da Proxima Advisory con i partner Mara Sartori e Gabriele Gualeni per gli aspetti contrattualistici e fiscali.



L’atto di compravendita è stato stipulato dal notaio Susanna Schneider dello Studio ZNR con l’assistenza dell’avvocato Alessandro Franzini.