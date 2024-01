Pirola Pennuto Zei & associati e Giovannelli, masi, Cecconi & associati nell’acquisizione di palazzo Molin Erizzo s.r.l.

Andrea Alberico, Gabriele Bricchi, Matteo Cecconi

Sephirot S.r.l. ha ceduto ad Altana S.r.l. il 100% del capitale sociale di Palazzo Molin Erizzo S.r.l., società che, in forza di concessione demaniale, gestisce il quattrocentesco palazzo veneziano “Palazzo Molin Erizzo”, a pochi passi dal Casinò di Venezia e con accesso esclusivo su Canal Grande.

L’operazione è volta alla realizzazione di un hotel di lusso nello storico palazzo.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Altana S.r.l. con un team composto per la parte legale dal partner Gabriele Bricchi e dall’associate partner Edoardo Panzera e per la parte fiscale dal partner Andrea Alberico e dal senior associate Claudio Larocca.

Sephirot S.r.l. è stata assistita per la parte legale da Giovannelli, Masi, Cecconi & Associati con il name partner Avv. Matteo Cecconi, e per quella finanziaria da Galli & Partners con il name partner Dott. Corrado Galli.