Pirola Pennuto ZEI & Associati rafforza il Litigation con l’ingresso Di Francesca Proietto in qualità di Counsel

Francesca Proietto

Pirola Pennuto Zei & Associati annuncia l’ingresso di Francesca Proietto nel dipartimento di contenzioso e arbitrati con la qualifica di Counsel.



Proietto ha maturato un’esperienza ultraventennale in materia di diritto societario, commerciale, civile e corporate governance, con focus nell’ambito di contenziosi innanzi alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori e di arbitrati complessi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di arbitro in numerosi procedimenti presso la Camera Arbitrale di Milano. Nel corso della sua carriera professionale ha assistito large corporate, pmi e istituzioni.



Grazie alla pregressa collaborazione con uno studio internazionale, a prolungati periodi lavorativi all’estero e a programmi di formazione ad hoc, la sua attività ha acquisito una forte connotazione internazionale.

È autrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto civile e commerciale, nonché relatrice in convegni. Con il nuovo ingresso, Pirola Pennuto Zei & Associati consolida ulteriormente la propria posizione nella consulenza relativa alla gestione e alla risoluzione delle controversie, dove l’associazione professionale può vantare un team di professionisti esperti in ogni fase e grado di giudizio, in materia di diritto privato, diritto societario e commerciale, diritto bancario e finanziario, diritto aeronautico, diritto tributario, diritto di famiglia.