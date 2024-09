Più efficace la destinazione dei beni confiscati alle mafie

Nel disegno di legge sicurezza non ci sono solo i nuovi reati e le norme restrittive al centro delle polemiche di questi giorni. Il testo, approvato in prima lettura dall’Aula della Camera (ora deve passare al Senato), prepara anche interventi per rendere più veloci ed efficaci la destinazione e il reimpiego dei beni – in particolare immobili e aziende – confiscati alla criminalità organizzata.

Le linee di azione sono due. Da un lato, per quel che riguarda gli immobili, si punta a far emergere da ...