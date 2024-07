Polizia, non è incostituzionale l’esclusione per i dirigenti Nocs dall’indennità di impiego

La mancata estensione ai dirigenti del Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato dell’indennità di impiego istituita, per il personale operativo non dirigente dello stesso reparto, dall’accordo sindacale recepito dal Dpr n. 51 del 2009, non contrasta con gli articoli 3 e 36 della Costituzione.

È quanto ha deciso la Corte costituzionale nella sentenza n. 134, pubblicata oggi , con la quale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale...