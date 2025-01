Ponti & Partners con iVision Tech S.p.A. nell’acquisizione del 45% di Molex Zetronic S.r.l.

Lo studio Ponti & Partners, con gli avvocati Luca Ponti e Federico Ponti, ha assistito per gli aspetti legali iVision Tech SpA nell’acquisizione del 45% del capitale sociale di Molex Zetronic S.r.l., società con sede a Padova appartenente al gruppo multinazionale americano Molex Inc., attivo nella realizzazione di prodotti specifici e customizzati per aziende e gruppi automobilistici.

L’operazione consentirà al gruppo Fulchir di espandersi in settori produttivi vicini al mercato dell’occhialeria, entrando in un mercato consolidato e rispondendo alla crescente domanda di soluzioni ottiche ad alte prestazioni per migliorare la sicurezza, l’efficienza e la connettività dei veicoli.