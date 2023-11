Portolano Cavallo con il gruppo Nishimoto Wismettac, leader mondiale di distribuzione di cibo etnico, nell’acquisizione di Uniontrade

Manuela Cavallo, Ginevra Sforza, Giuseppe Toia









Portolano Cavallo ha assistito Nishimoto Co. Ltd., società leader mondiale nella distribuzione di cibo etnico e quotata alla Borsa di Tokyo, e la sua controllata Wismettac Harro Foods Limited nell’acquisizione di Uniontrade, importante player italiano nella distribuzione di cibo etnico per il settore Ho.Re.Ca. e della GDO, da parte della famiglia Sun che continuerà a gestire l’azienda, assistiti da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti legali.

In particolare, questa operazione vede l’acquisizione di Uniontrade S.p.A., della sua controllata Plaza Latina S.r.l. e di Uni Logistic S.r.l.



Con tale acquisizione, il gruppo Nishimoto Wismettac rafforza il ruolo nel settore della distribuzione alimentare in Italia e continua la sua espansione a livello europeo e internazionale.



Portolano Cavallo ha assistito il gruppo Nishimoto Wismettac per gli aspetti M&A con un team composto dalla partner Manuela Cavallo (in foto), dal partner Tommaso Foco, dagli associate Ginevra Sforza (in foto) e Marco Boscariol e, per gli aspetti lavoristici, dall’associate Tabita Costantino.



EY ha assistito il gruppo Nishimoto Wismettac durante la fase di due diligence sugli aspetti financial con un team composto dal partner Francesco Serricchio e dal senior manager Antonio Celenza, per gli aspetti fiscali con un team composto dal partner Roberto De Bernardinis, dal senior manager Alessandro Pina e dal manager Federico Donetti, per gli aspetti HR/payroll con un team composto dal partner Juljana Xhafa e dal manager Domenico Pietro Ieracitano e infine per la parte business con un team composto dai partner Alessio Agostinelli e Paolo Dambruoso e dal senior manager Eleonora Nussi.



Uniontrade e i venditori sono stati assistiti per gli aspetti legali da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con il socio Giuseppe Toia e da DVRCAPITAL in qualità di financial advisor, con il partner Nicola Gualmini e Matteo Dreon.