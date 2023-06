Portolano Cavallo raddoppia sul Private Equity con l'ingresso del socio Gianpaolo Scandone, nuovo co-responsabile

La practice Private Equity sarà guidata dai soci Gianpaolo Scandone e Andrea Gritti









Prosegue la strategia di crescita dello studio nel settore private equity, seguendo il piano di sviluppo definito nei mesi scorsi. Dopo aver annunciato l'ingresso del socio Andrea Gritti a marzo, arriva in Portolano Cavallo Gianpaolo Scandone in qualità di socio e co-responsabile della practice private equity.

Gianpaolo proviene da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Studio in cui è entrato nel 2017 come junior partner e di cui è diventato partner nel 2022, dopo le precedenti esperienze in Bonelli Erede e Cleary Gottlieb. Nel 2011 Gianpaolo ha conseguito un LL.M (Master in Legge) alla Columbia University di New York.

Gianpaolo ha un'esperienza di oltre 15 anni nell'assistenza a primari fondi di investimento italiani e internazionali in operazioni di M&A, finanza straordinaria e questioni di diritto societario. L'esperienza di Gianpaolo nel private equity comprende tutti gli aspetti delle operazioni di investimento e disinvestimento, incluse operazioni di leveraged e management buyout, strutture buy-and-build e add-on, investimenti di minoranza, ricapitalizzazioni e complesse strutture di reinvestimento e incentivazione del management, il tutto anche in contesti cross-border.

Ha inoltre maturato un ampio track record in complesse operazioni di public M&A ed equity capital markets (incluse offerte pubbliche d'acquisto, IPOs e aumenti di capitale di società quotate). Gianpaolo ha negli anni lavorato anche su numerose operazioni nei settori Digital, Media & Technology e Life Sciences-Healtcare, ambiti in cui Portolano Cavallo è leader.

"Nei mesi scorsi avevamo annunciato un investimento importante nella practice Private Equity, come conferma l'ingresso di Gianpaolo Scandone – commenta Manuela Cavallo, partner di Portolano Cavallo – L'arrivo di Gianpaolo e Andrea è il primo tassello della nostra strategia che mira a essere riconosciuti come lo studio legale di riferimento per le operazioni di private equity nei settori Digital, Media & Technology e Life Sciences-Healthcare, comparti che da soli hanno rappresentato ben il 30% del totale delle operazioni in Italia nel 2022 e il 40% nel 2021, nonché della Digital Transformation. La combinazione di leadership in questi settori industriali, competenze full-service ed esperienza ai massimi livelli nel private equity costituiscono un'offerta unica nel mercato legale in Italia."

"Sono entusiasta di entrare a far parte di Portolano Cavallo e fortemente convinto sia del potenziale dello Studio sia del progetto di crescita in atto – dichiara Gianpaolo Scandone – che perseguiremo facendo leva innanzitutto sulle forti sinergie tra la nuova practice di private equity e le practice in cui lo studio è già leader indiscusso. È un onore per me guidare lo sviluppo del Private Equity assieme ad Andrea Gritti, un professionista di grande esperienza e qualità, che conosco da anni e stimo molto. Insieme lavoreremo con determinazione con l'obiettivo di rendere lo studio un punto di riferimento per i clienti del mondo private equity."