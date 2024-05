Poste senza colpa se pagano l’assegno non al destinatario pur avendo fatto i dovuti controlli

Sbaglia la banca a servirsi del servizio di posta ordinaria per inviare un assegno alle Poste, mentre queste ultime non hanno una colpa se pagano il titolo di credito a un soggetto truffatore che si è identificato come legittimo assegnatario della somma. Questo il duplice chiarimento della Cassazione con l’ordinanza n. 15193/24. Venendo al caso concreto l’assegno, munito di clausola di non trasferibilità, era stato pagato presso l’Ufficio postale di Roma a persona diversa dal legittimo beneficiario...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi