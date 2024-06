Predibattimentale: il provvedimento che dispone la prosecuzione del giudizio ha natura di decreto e non va motivato

Riforma Cartabia, citazione diretta a giudizio ed udienza predibattimentale: il provvedimento terminale emesso a norma dell’articolo 554-ter, comma 3, Cpp, con cui il giudice monocratico, non sussistendo le condizioni per pronunziare sentenza di non luogo a procedere e non dovendosi definire il processo con rito alternativo, dispone la prosecuzione del giudizio dibattimentale ha natura di decreto e non di ordinanza, sicché non dev’essere (necessariamente) corredato da motivazione, non essendo questa...

