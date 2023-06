Preliminare di compravendita, in caso di subingresso del terzo all'altro contraente deve essere consegnata sia la designazione che l'accettazione di Mario Finocchiaro

Link utili Casa, acquisto e vendita. Come prevenire ed evitare rischi e insidie. Dalle prime trattative alla firma del rogito Dossier e monografie, 17 marzo 2023 Dossier e monografie

L'accettazione del terzo nominato può anche essere contenuta nell'atto di citazione

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







In forza dei principi generali di libertà e strumentalità della forma, rispetto allo scopo dell'atto, in presenza di un preliminare di compravendita per persona da nominare (ai sensi dell'art. 1401 Cc) il subingresso del terzo postula che all'altro contraente, oltre alla comunicazione scritta dello stipulante di designazione del terzo in capo al quale deve concludersi il contratto (c.d. electio amici), pervenga, altresì - ove manchi una pregressa procura rilasciata dal designato - l'accettazione ...