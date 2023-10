“Prestanome” responsabile per i reati ambientali e sulla sicurezza lavoro di Francesco Machina Grifeo

Link utili Frodi carosello e dolo di evasione in presenza di Amministratori di diritto e di fatto Paolo Comuzzi Norme & Tributi Plus Diritto

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 42236 depositata oggi giudicando inammissibile il ricorso di una “amministratrice di diritto”

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Non vi è l’obbligo di fornire una particolare motivazione per riconoscere la responsabilità dell’amministratore di diritto di una società nella commissione di reati ambientali e prevenzionistici a carattere colposo. La presenza di un amministratore di fatto – nel caso, il figlio – infatti non vale a liberare l’amministratore di diritto dalle responsabilità. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 42236 depositata oggi, giudicando inammissibile il ricorso della donna.

In sintesi, ...