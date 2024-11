Presunzione di pari responsabilità superata dalla condotta colposa che ha inciso principalmente al verificarsi dell’evento

Responsabilità civile - Sinistro stradale - Condotta di guida gravemente colposa - Presunzione di pari responsabilità - Art. 2054 cc - Esclusione

L’accertamento in concreto del verificarsi di una condotta di guida gravemente colposa ad opera di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l’altro conducente dall’onere di superare la presunzione di pari responsabilità, sancita dall’art. 2054, comma secondo, c.c., solo nel caso in cui la colpa concreta dell’uno sia stata tale, ...