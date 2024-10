Prima Assicurazioni: Francesca Renzulli nominata General Counsel

Francesca Renzulli

Francesca Renzulli è stata nominata General Counsel di Prima Assicurazioni – l’insurtech specializzata in polizze auto, moto, furgoni, casa e famiglia con oltre 3,5 milioni di clienti – per cui sarà responsabile delle questioni legali e di conformità, con un ruolo chiave nella protezione degli interessi legali della società.

Renzulli, che ha alle spalle una lunga carriera negli affari legali e regolatori, proviene dal provider dei pagamenti digitali Nexi, dove è stata Head of Group Corporate Governance. In precedenza, ha lavorato come General Counsel di Anima Holding S.p.A. e per studi legali internazionali come Linklaters e Clifford Chance; è inoltre amministratore indipendente di Intermonte Partners SIM S.p.A..

La nomina di una General Counsel, che riporterà direttamente al CEO di Prima Assicurazioni, George Ottathycal, risponde all’esigenza di Prima di arricchire di ulteriore esperienza il proprio Executive team per accompagnare la solida e rapida crescita dell’azienda in Italia e sui mercati esteri di UK e Spagna.