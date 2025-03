Proactiva e FVF advisor nel riassetto societario di Fratelli Pagani S.p.A.

PR TEAM

Fratelli Pagani S.p.A., azienda milanese attiva a livello internazionale in oltre 40 Paesi nel settore della produzione e commercializzazione di aromi e ingredienti alimentari, con un giro d’affari di oltre 45 milioni di euro, annuncia una significativa riorganizzazione del proprio assetto societario.

A seguito dell’operazione, il socio Marco Cardazzi, tramite la società veicolo MM Holding S.r.l., ha acquisito il 50% delle quote societarie, rilevando integralmente la partecipazione del fratello e diventando così l’unico proprietario dell’azienda, nonché delle altre due società detenute dai due soci: PFI – Pagani Food Italia, ossia Cerreto S.r.l., Materland S.r.l. e La Collina Toscana S.p.A. Questo passaggio rappresenta un momento chiave nella storia della società, ponendo le basi per un solido processo di transizione generazionale che vedrà anche il coinvolgimento di Mattia Cardazzi, quinta generazione della famiglia, a supporto dell’attuale percorso di espansione.

Nell’ottica di rafforzare la propria crescita, entro la fine del 2025 Fratelli Pagani S.p.A. trasferirà la sede produttiva dal centro di Milano a un nuovo stabilimento più ampio, di circa 20.000 mq coperti, situato a Lacchiarella (MI), coinvolgendo oltre 150 dipendenti. Il progetto avrà un impatto positivo anche per la comunità locale, contribuendo alla riqualificazione dell’area ex Omar e riportando una realtà produttiva di rilievo sul territorio

Per la parte acquirente gli aspetti finanziari e legali dell’operazione sono stati curati da Proactiva Strategy M&A, nella persona del Partner Walter Pugliese, in qualità di financial advisor, e dallo studio legale FVF Associati con il Partner Alfredo Frangini, in qualità di legal advisor.