Processo penale telematico: dal 1° gennaio per gli avvocati deposito “solo” al portale per gli atti indirizzati a Procura, Gip e tribunale Il 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il Dm Giustizia del 27 dicembre 2024, n. 206, pubblicato nella Gazzetta n. 304 del 2024, che contiene importanti novità per i depositi degli atti del procedimento penale