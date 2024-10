Professione Intelligenza Artificiale

A.I.G.A., l’Associazione Nazionale Giovani Avvocati presenta il Focus Nazionale dal titolo

“PROFEESSIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE”.

Il convegno avrà luogo a Pisa l’11 ottobre presso la Stazione Leopolda Centro Congressi, in Via Francesco da Buti n. 42 e il 12 ottobre presso l’Auditorium Opera della Primaziale Pisana, in Piazza Arcivescovado n. 1.

Nel corso della prima giornata dell’evento si affronterà il tema della trasformazione della professione alla luce dell’evoluzione tecnologica in atto. Si discuterà tra l’altro, di come l’intelligenza artificiale stia condizionando profondamente tanto la ricerca documentale quanto l’attività forense vera e propria.

Al termine della giornata avrà luogo il Coordinamento AIGA Area Centro.

Durante la seconda giornataAIGA INCONTRA la giovane avvocatura, con la Giunta nazionale aperta a tutti gli Avvocati under 45.

L’evento formativo è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa per n. 3 c.f.p., di cui uno in materia obbligatoria (Deontologia). Per partecipare al convegno è necessario iscriversi tramite Sfera.

Per info eventi@aiga.it

Media Partner il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA