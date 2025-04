Profitto del reato tributario: la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e ripristinatoria

Con la decisione che qui si esamina (13518/2025) la Corte di Cassazione ha statuito in merito alla confisca per equivalente del profitto dei reati tributari ed ha stabilito che non deve mai essere persa di vista la sua natura che è una natura sanzionatoria.

L’affermazione insorge in quanto, affermano i giudici, sanzione e ripristino...