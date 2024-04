Promozioni: oggi Freshfields annuncia la nomina di due nuovi Counsel in Italia

Giovanni Mazza, Toni Marciante

Freshfields Bruckhaus Deringer amplia ancora la squadra italiana dei propri counsel con le nomine di Toni Marciante, del dipartimento Tax, e Giovanni Mazza, del dipartimento Dispute Resolution/Arbitration.

Toni Marciante, entrato in Freshfields nel 2013 dopo una prima esperienza in un primario studio tributario, si è specializzato in diritto tributario nazionale ed internazionale, focalizzandosi su acquisizioni ed operazioni straordinarie in diversi settori, incluso in ambito finanziario, industriale ed immobiliare. Assiste società, fondi comuni di investimento ed intermediari finanziari anche in relazione a verifiche fiscali, contenziosi ed accertamenti con adesione.

Giovanni Mazza, entrato in Freshfields nel 2006 subito dopo aver conseguito l’abilitazione professionale, ha costruito il suo percorso professionale all’interno del team dedicato al contenzioso. Ha sviluppato una consolidata esperienza nei settori del contenzioso finanziario, commerciale e civile in genere, assistendo banche internazionali e società industriali multinazionali in complesse vicende, il più delle volte con un profilo multi-giurisdizionale.