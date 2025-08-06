Prosegue l’espansione di J.C. FLOWERS nel settore assicurativo con l’acquisizione di CALEAS
Molinari ha assistito J.C. Flowers & Co. nell’acquisizione di una partecipazione di controllo in Caleas S.r.l., broker assicurativo con sede a Milano, il cui focus è su aziende e PMI, assistito dallo studio legale Rivetta.
Molinari ha assistito J.C. Flowers & Co., società di investimento privato specializzata nel settore dei servizi finanziari, nell’acquisizione di una partecipazione di controllo in Caleas S.r.l., broker assicurativo con sede a Milano, il cui focus è su aziende e PMI, assistito dallo studio legale Rivetta.
Questo investimento, che segue l’acquisizione di Consulbroker e di Enablia (ex Wefox Italy), si inquadra in un più ampio piano di crescita europeo del fondo nel settore assicurativo.
Molinari ha assistito J.C. Flowers con un team composto dal partner Ciro Di Palma, dal senior associate Francesco Manghisi, dalla associate Giulia Mescolini e dalla trainee Marta Torretta, per gli aspetti M&A, e dalla associate Sara Nicole Cancedda per gli aspetti regolamentari.
Lo Studio Rivetta ha assistito Caleas con il partner Paolo Rivetta e l’of counsel Andrea Moneta.
Doppia rilevazione del tasso alcolemico, si considera il valore più basso in virtù del principio del favor rei
a cura della Redazione Diritto
Sanzioni interdittive 231 e nozione di profitto di rilevante entità
a cura della Redazione Diritto
Il fattore culturale non esclude la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia
a cura della Redazione Diritto
Dichiarazione di fallimento anche con un singolo inadempimento
a cura della Redazione Diritto
Indennità per ferie non godute e onere della prova a carico del datore di lavoro
a cura della Redazione Diritto