Prosegue l’espansione di J.C. FLOWERS nel settore assicurativo con l’acquisizione di CALEAS

Francesco Manghisi

Molinari ha assistito J.C. Flowers & Co., società di investimento privato specializzata nel settore dei servizi finanziari, nell’acquisizione di una partecipazione di controllo in Caleas S.r.l., broker assicurativo con sede a Milano, il cui focus è su aziende e PMI, assistito dallo studio legale Rivetta.

Questo investimento, che segue l’acquisizione di Consulbroker e di Enablia (ex Wefox Italy), si inquadra in un più ampio piano di crescita europeo del fondo nel settore assicurativo.

Molinari ha assistito J.C. Flowers con un team composto dal partner Ciro Di Palma, dal senior associate Francesco Manghisi, dalla associate Giulia Mescolini e dalla trainee Marta Torretta, per gli aspetti M&A, e dalla associate Sara Nicole Cancedda per gli aspetti regolamentari.

Lo Studio Rivetta ha assistito Caleas con il partner Paolo Rivetta e l’of counsel Andrea Moneta.