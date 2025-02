Prove fuori dibattimento utilizzabili se c’è riscontro

La responsabilità dell’imputato non può basarsi unicamente, o in misura comunque significativa, sulle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da un testimone che non è stato interrogato nel dibattimento.

Possono però costituire la base determinante per la condanna se l’assenza di contraddittorio è controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nell’esistenza di elementi di riscontro. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 988/2025, depositata lo scorso 10 gennaio.

La decisione

Il ricorrente...