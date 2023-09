Pubblico impiego: anche senza stanziamenti per l'opera il lavoratore ha diritto alla retribuzione aggiuntiva di Giampaolo Piagnerelli

Il pagamento corrisponde – in mancanza di altri parametri – alla misura propria del lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva tempo per tempo vigente

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







«In tema di pubblico impiego privatizzato, l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili a lavoratori dipendenti della stazione appaltante in mancanza di stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera cui gli incarichi si riferiscono, se pure impedisce il sorgere del diritto al compenso incentivante ai sensi dell'art. 18 della legge n. 109 del 1994 (nel testo all'epoca vigente), tuttavia non fa venire meno il diritto del lavoratore alla retribuzione aggiuntiva per ...