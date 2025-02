Puccio Penalisti associati entra nell’IFG

Puccio Penalisti Associati annuncia l’ingresso nel prestigioso International Fraud Group (IFG), un importante traguardo che rappresenta una nuova fase di crescita ed espansione internazionale per lo Studio.

IFG, network internazionale fondato a Londra più di 30 anni fa e attualmente presente in oltre 60 giurisdizioni, è riconosciuto a livello globale per l’eccellenza professionale in ambito white-collar crime, corporate investigation e asset recovery: per tali ragioni, infatti, ha anche ottenuto da...