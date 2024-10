PureLabs entra in Campania con l’acquisizione di D’Arena e Centro Diagnostico Dottori Rubano. Tutti gli studi

Antonio Legrottaglie, Antonio La Porta, Gianni Vettorello

Lo studio legale Dentons ha assistito PureLabs nell’acquisizione di D’Arena e Centro Diagnostico Dottori Rubano, due realtà di riferimento in Campania per l’offerta di servizi diagnostici, assistite dall’Avv. Alessandro Ranieri.

L’acquisizione, parzialmente finanziata tramite la CAPEX line erogata da Banco BPM con l’assistenza di BonelliErede e DWF, consente a PureLabs, sotto la guida dell’amministratore delegato Nino Lo Iacono, di raggiungere un giro d’affari complessivo annuale di circa 25 milioni di euro, superando così gli obiettivi della prima fase della sua strategia di crescita e apprestandosi a dare impulso alla seconda fase che punta al raddoppio dei volumi.

L’operazione segna, inoltre, l’ingresso di PureLabs nella regione, la terza dopo Liguria e Lazio, e consolida il suo piano di espansione mirato a creare uno dei principali poli della diagnostica polispecialistica in Italia. In soli diciotto mesi, la società ha infatti portato a termine cinque operazioni, tra cui l’acquisizione del Gruppo Vivolab e del Laboratorio LAM, in Liguria, e del Centro Sa.Na., in Lazio, sempre con l’assistenza di Dentons.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Antonio Legrottaglie e composto dall’associate Paolo Piscopo e dai trainee Bianca Balestri e Francesco Simonetti, in relazione ai profili contrattuali e societari; dalla partner Ilaria Gobbato, coadiuvata dall’associate Anna Gava, per le questioni autorizzative e sanitarie; dal partner Luca De Menech, insieme al trainee Martino Ruggiero, per gli aspetti giuslavoristici; dalla partner Roberta Moscaroli, coadiuvata dall’associate Mariateresa Soave Carparelli, per i profili fiscali.

BonelliErede ha agito con un team guidato dal partner Antonio La Porta e composto dall’associate Francesca Spadafora e da Martina Scicolone.

DWF ha agito con un team composto da Gianni Vettorello, Co-head of Banking and Finance, e da Giorgia Porcile.