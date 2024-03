PwC TLS e SDA Bocconi insieme nel Progetto Tax Strategies

Lo scorso 6 marzo 2024 si è tenuto, presso la sede della SDA Bocconi School of Management il primo incontro del Progetto Tax Strategies. Il Progetto nasce dalla collaborazione tra PwC TLS e SDA Bocconi School of Management, e si colloca nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Fiscale e Contabile, che si occupa di studi e ricerche sulla regolamentazione contabile e fiscale a livello mondiale ed europeo, nel quadro del processo di internazionalizzazione delle aziende.

Diretto per gli aspetti scientifici da Carlo Garbarino, SDA Professor e Professore di Diritto Tributario presso l’Università Bocconi, Responsabile di OFC e Amedeo Rizzo, SDA Fellow in coordinamento con Giorgio Massa, Tax Partner di PwC TLS e Raffaele Iervolino Tax Manager di PwC TLS, con il contributo di un Comitato Scientifico composto da esperti provenienti dal mondo delle imprese e da professionisti di PwC TLS, il Progetto, di durata pluriennale, prevede lo svolgimento di iniziative e workshops – aperti a tax director, esperti e professionisti - finalizzati alla discussione di best practices e alla condivisione delle più avanzate conoscenze manageriali in materia di gestione della variabile fiscale all’interno delle aziende.

Oggetto del primo incontro è stato la Global Minimum Tax - c.d. Pillar 2 con gli interventi sul tema da parte di Dario Sencar e Alessandro Di Stefano (entrambi Tax Partner di PwC TLS) e la partecipazione di molti rappresentanti delle aziende.

Si tratta di un tema di forte attualità anche in Italia dove, in attuazione della Direttiva UE 2523/2023, è stata recentemente introdotta, la disciplina dell’imposizione Minima Globale per i Gruppi Multinazionali con ricavi consolidati annuali di almeno 750 milioni di Euro in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali. Le regole prevedono l’applicazione di un’imposizione integrativa, che è dovuta nel caso in cui l’aliquota effettiva in ciascuna giurisdizione sia inferiore al 15%. Come noto, gli impatti di tale normativa sono estremamente rilevanti, si pensi infatti che, il correlato gettito è stato stimato in circa 424 milioni di euro nel 2025, fino ad arrivare a circa 500 milioni nel 2033. Tuttavia, molteplici sono i temi applicativi e operativi ancora aperti che dovranno essere gestiti dai Gruppi Multinazionali nei prossimi mesi.