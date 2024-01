PwC TLS e WFW nell’acquisizione di Frost Italy da parte di AIC

Alvise Becker, Alessandro Di Carlo

PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha assistito AIC, società leader nella produzione di soluzioni ed impianti di scambio termico complessi, nell’operazione di acquisizione della totalità (100%) delle partecipazioni rappresentative del capitale sociale di Frost Italy S.r.l., società con sede in Schio (Vicenza), attiva nel settore della progettazione e sviluppo di unità speciali per sistemi di condizionamento e raffreddamento e, più in generale, gestione di impianti di produzione di energia elettrica.

PwC TLS ha assistito l’acquirente in tutti gli aspetti dell’operazione, con un team coordinato dal partner Alvise Becker (in foto) e composto da Edoardo Calvi Parisetti per gli aspetti contrattuali e societari, Ivan Arrotta e Federica Daniele per gli aspetti giuslavoristici nonché dal partner Alessandro Campione ed Alessandro Marzorati per gli aspetti fiscali.

Watson Farley & Williams ha assistito parte venditrice per gli aspetti contrattuali e societari con un team coordinato dal partner Carlo Cosmelli e dal senior associate Alessandro Di Carlo (in foto).