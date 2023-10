PwC TLS ed ADVANT Nctm per l’ingresso di Shell in Bloomfleet

Shell Italia Holding S.p.A. ha acquisito una partecipazione in Bloomfleet S.p.A., società specializzata nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni integrate per la mobilità aziendale.



In virtù degli accordi sottoscritti, con la transazione appena conclusa Shell e Bloomfleet rafforzano ulteriormente la propria rete di sinergie commerciali.



PwC TLS ha agito in qualità di legal advisor di Shell, a supporto della legale interna Paola Oliva, con un Team composto da Daniele Landi, Francesco Marotti e Chiara Siciliano, sotto la supervisione del partner Andrea Lensi Orlandi.



I soci di Bloomfleet sono stati assistiti dallo studio ADVANT Nctm con un Team composto dal partner Matteo Trapani e dall’associate Anna Bianchi per gli aspetti di carattere legale e societario, nonché dal legale della società Giuliana Scampoli