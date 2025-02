PwC TLS al fianco di DB Group nell’accordo per l’acquisizione della maggioranza di Sea Cargo Logistics

Davide Frau, Riccardo Perlasca

DB Group, società leader nel settore della logistica e delle spedizioni internazionali, ha annunciato l’accordo volto all’acquisizione della maggioranza di Sea Cargo Logistics, azienda attiva nel settore delle spedizioni e della logistica con focus sui mercati Nord e Sudamericani.

Pwc Tls ha assistito Db Group per quanto riguarda gli aspetti legali, contrattuali e societari dell’operazione, nonché in merito alle verifiche in materia antitrust e foreign direct investments, con un team guidato dal partner Davide Frau e composto da Luigi Nascimbene (director), Riccardo Perlasca (manager), Marina Maccagno (manager) e Camilla Oldani (associate).

PwC ha affiancato DB Group in qualità di advisor finanziario esclusivo con un team guidato dal Partner Niccolò Cavina e con il supporto di Alberto Martinello (director). PwC ha altresì fornito servizi di due diligence con un team internazionale guidato da Alessandro Curri.