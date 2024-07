PwC TLS con Marbec nell’operazione di organizzazione aziendale

Davide Frau

PwC TLS ha assistito Marbec, società che produce prodotti specifici per la detergenza e la manutenzione della casa, in relazione agli aspetti legali e contrattuali concernenti l’operazione di riorganizzazione della stessa.

L’operazione è stata implementata, inter alia, tramite l’adozione del un nuovo statuto di Marbec, maggiormente adeguato ad una società in forte crescita ed espansione, nonché mediante lo scorporo, attraverso la costituzione della nuova società AP Factory, della linea di produzione di pavimenti prefiniti in legno conto terzi già presente in Marbec.

PwC TLS ha agito con un team guidato dall’avvocato Davide Frau (in foto) e composto dagli avvocati Matteo Marciano e Andrea Doro.

I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti da Michele Scopelliti, titolare dello studio SCM di Prato.