PwC TLS con Retelit nell’operazione Sparkle

Andrea Lensi

PwC TLS ha assistito Retelit nell’ambito dell’operazione che porterà alla cessione di Sparkle da TIM a Boost BidCo, veicolo societario controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e partecipato da Retelit.

L’operazione ha ottenuto l’autorizzazione condizionata da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della disciplina Golden Power, sulla base dell’accordo siglato lo scorso aprile.

PwC TLS ha affiancato Retelit per il coordinamento di tutti gli aspetti legali, in particolare per le attività di notifica e assistenza nel corso del procedimento Golden Power, con un team guidato dal partner Andrea Lensi (in foto) e composto da Luigi Nascimbene (in foto, director), Marina Maccagno (senior manager) e Camilla Oldani (senior associate).

Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro l’ultimo trimestre del 2025, subordinatamente al completamento delle ulteriori attività propedeutiche, tra cui l’ottenimento delle autorizzazioni Antitrust e FDI presso le competenti autorità estere.