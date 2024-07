Qualitas Energy annuncia un nuovo finanziamento green loan e un PPA: coinvolti Green Horse Legal Advisory, Ashurst e Parola Associati Studio Legale

Maria Teresa Solaro, Carloandrea Meacci, Lorenzo Parola, Marco Balzano, Yasmina Tourougou

Qualitas Energy, piattaforma globale di investimento e gestione focalizzata sull’energia rinnovabile, sulla transizione energetica e sugli investimenti in infrastrutture sostenibili, ha annunciato il perfezionamento di una operazione di finanziamento su base green loan project finance da €55 milioni volto a una riorganizzazione societaria, oltre che allo sviluppo di un portafoglio composto da impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di circa 50 MW, situati in Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Piemonte e Sicilia, la maggioranza dei quali già operativi.

Il finanziamento, che rappresenta per Qualitas Energy la prima operazione di project finance in Italia, è stato concesso da Santander Corporate & Investment Banking, che ha ricoperto, inter alia, i ruoli di mandated lead arranger e green loan and sustainability coordinator. Nell’ambito dell’operazione di finanziamento, Santander Corporate & Investment Banking inoltre ha agito in qualità di Hedge Provider.

Qualitas Energy ha contestualmente annunciato anche la sottoscrizione di un Virtual PPA sottoscritto con Salesforce, Inc. per 27 MWp della propria pipeline solare in Italia.

Green Horse Legal Advisory ha assistito Santander Corporate & Investment Banking con un team multidisciplinare guidato e coordinato dalla partner Maria Teresa Solaro, e composto dall’associate Marco Balzano e dal junior associate Andrea Oddo per gli aspetti di strutturazione dell’operazione di finanziamento (incluse le attività di negoziazione, revisione e perfezionamento della documentazione finanziaria e le attività di erogazione del finanziamento), e dall’associate Ugo Marchionne per gli aspetti relativi alla negoziazione e perfezionamento degli accordi di hedging. La due diligence legale è stata curata, per gli aspetti regolamentari e di diritto amministrativo da un team composto dal partner Ivano Saltarelli e dall’associate Michele Carli, e per i restanti aspetti dalla partner Maria Teresa Solaro, dall’associate Marco Balzano, dal junior associate Andrea Oddo e e dalla junior associate Olga Capacchione. Lo studio tributario internazionale CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, inoltre, ha reso assistenza in relazione ad alcuni aspetti fiscali dell’operazione con un team guidato dal partner Stefano Chirichigno e dalla partner Vittoria Segre.

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Qualitas Energy, con un team multidisciplinare guidato dal Managing Partner Carloandrea Meacci, coordinato dal Counsel Nicola Toscano e dalla Senior Associate Yasmina Tourougou con il supporto dell’Associate Stefano Tallamona per la negoziazione, revisione e sottoscrizione della documentazione finanziaria. La strutturazione dell’operazione ha coinvolto il Counsel Nicola Toscano, la Senior Associate Yasmina Tourougou per gli aspetti connessi al finanziamento ed ai contratti di progetto; la Partner Elena Maria Giuffré con l’Associate Francesca Sala, per gli aspetti regolamentari e di diritto amministrativo, nonché il Senior Associate Giorgio Sorci assieme agli Associate Francesco Carrà e la trainee Marta Simoncelli per gli aspetti corporate. Gli aspetti di contenzioso sono stati curati dal Senior Associate Rosario Morasca. Il Partner Michele Milanese, supportato dall’Associate Federico Squarcia e dal trainee Francesco Antico, ha seguito gli aspetti fiscali del finanziamento green loan su base project finance e del virtual PPA con Salesforce;

Parola Associati Studio Legale, con un team composto dal Managing Partner Lorenzo Parola e dall’Associate Chiara Salvaneschi, ha assistito Qualitas Energy nella redazione e nella negoziazione con Salesforce, Inc. del Virtual PPA alla base del finanziamento. Tale contratto si caratterizza per una durata long term di 15 anni e si distingue per essere uno strumento innovativo sul mercato italiano che coniuga il settlement finanziario con la fornitura fisica di garanzie di origine.