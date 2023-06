Quando il Fisco procede con l'autotutela il giudice non può decretare la compensazione delle spese di Giampaolo Piagnerelli

Nel caso concreto le Entrate avevano chiesto l'imposta a un contribuente piuttosto che a un altro

I giudici tributari non possono procedere alla compensazione delle spese quando il Fisco abbia proceduto a uno sgravio in autotutela per aver preteso un'imposta dal contribuente sbagliato. Lo stabilisce la Cassazione con l'ordinanza 18459/2023.

Il giudizio di merito

Un cittadino ha proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria ...