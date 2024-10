Quando l’adempimento di una prestazione può dirsi impossibile

L’impossibilità che, ai sensi dell’articolo 1256 c.c., estingue la obbligazione o giustifica il ritardo nell’adempimento è da intendere in senso assoluto e obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente, o temporaneamente, l’adempimento dell’obbligazione. Il che può verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato e non già quando si tratti di una somma di danaro....

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi