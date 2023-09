Quattordicesima edizione del Salone Antiriciclaggio, a Milano il 4 ottobre

Presso il Centro Congressi di Palazzo Mezzanotte, in Piazza degli Affari









SGR Compliance è lieta di annunciare che la quattordicesima edizione del Salone Antiriciclaggio si terrà mercoledì 4 ottobre 2023, a Milano

presso il Centro Congressi di Palazzo Mezzanotte, in Piazza degli Affari.



L’evento gratuito, previa registrazione online , ha l’obiettivo diffondere e rafforzare la cultura dell’antiriciclaggio, e prevede una serie di attività, tra cui interventi di esperti del settore, tavole rotonde e casi studio. Sono inoltre previsti simposi, vòlti ad orientare le procedure di due diligence in maniera ottimale, anche per i settori emergenti legati allo sviluppo delle nuove tecnologie.



La manifestazione, altresì patrocinata da importanti agenti del mercato ed attivamente supportata da AssoAML, rappresenta un’occasione unica per approfondire la conoscenza dei principii e delle regole fondamentali della compliance e dell’antiriciclaggio, oltre che per acquisire strumenti e pratiche utili alla gestione dei rischi correlati alla materia.



Il Salone Antiriciclaggio, offrendo quindi ampie opportunità di confronto tra i professionisti partecipanti ed i maggiori operatori del settore, garantisce la possibilità di conoscere quali siano gli strumenti più efficienti per semplificare le procedure previste dalla normativa vigente.



L’evento vuole fungere infine da cassa di risonanza della prestigiosa candidatura italiana ad ospitare la nascitura Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA).



