RASS - Studio Legale Rinaldi e Associati con Retex nell’acquisizione di Cosmic

Andrea Lazzaretti, Luca Forcini

RASS Studio Legale Rinaldi e Associati ha assistito Retex, MarTech Company specializzata in servizi e soluzioni tecnologiche per connettere brand e clienti su tutti i canali, nell’acquisizione del 100% di Cosmic, eccellenza nella produzione di short video content verticali e digital advertising con un fatturato atteso di circa 10 milioni di euro. Con questa operazione, Retex prosegue nel suo percorso di crescita iniziato con l’ingresso di FSI nel capitale.

Guidata dall’AD e Co-founder Eliana Salvi, Cosmic opera in tre paesi – Italia, Spagna e Francia – affiancando le aziende lungo tutto il processo creativo, produttivo e distributivo di contenuti video brevi cross-platform (TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts e Snapchat).

Con l’integrazione di una realtà vivace e versatile come Cosmic, creator per vocazione, tecnologica per scelta, Retex punta a consolidare il proprio ruolo nel settore del marketing digitale, con un posizionamento distintivo nel mercato della creator economy e un’offerta completa di servizi di consulenza strategica, ideazione e produzione creativa.

RASS Studio Legale Rinaldi e Associati ha assistito Retex per tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team composto dal Partner Andrea Lazzaretti e dall’Associate Luca Forcini. Cosmic, l’amministratore delegato Eliana Salvi e una serie di altri soci di Cosmic sono stati assistiti da ADVANT Nctm e, in particolare, da Michele Motta e Luigi A. Stabile per ciò che concerne gli aspetti di M&A, da Daniele Fumagalli per ciò che concerne gli aspetti di diritto del lavoro e da Barbara Aloisi e da Irene Aquili per ciò che concerne gli aspetti fiscali.

RASS

Lo Studio Legale Rinaldi e Associati – RASS è stato costituito a Milano nel 1995 da un gruppo di avvocati, che aveva già condiviso una lunga esperienza in uno dei più importanti studi legali italiani specializzati nel diritto d’impresa a livello nazionale e internazionale. Nel corso degli anni lo Studio si è ampliato accogliendo avvocati con esperienza in importanti studi legali internazionali o negli uffici legali di alcune fra le maggiori aziende italiane. Allo scopo di rafforzare la presenza sul territorio e la prossimità con i principali clienti, nonché con le istituzioni pubbliche, nel 1999 lo Studio ha aperto una sede a Roma e, successivamente, a Bologna e Firenze. I membri dello studio sono anche invitati a ricoprire cariche societarie (come amministratori indipendenti, non esecutivi) nei consigli di amministrazione di società italiane e straniere e quali componenti degli organismi di vigilanza. Lo Studio ha negli anni sviluppato un’ampia rete di contatti sia attraverso la partecipazione ad associazioni nazionali e internazionali, sia aderendo a un network con altri studi internazionali che condividono lo stesso metodo di lavoro.