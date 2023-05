Ravvedimento operoso: dichiarazione di volontà che può essere oggetto di annullamento tranne che per un errore determinante a cura della Redazione Diritto

Contenzioso tributario - Istituti deflattivi - Ravvedimento operoso - Atto di natura negoziale - Errore manifesto o riconoscibile

La scelta del ravvedimento operoso in materia fiscale, di cui all'art. 13, d.lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 472, è di carattere negoziale, poichè costituisce una dichiarazione di volontà, rispetto alla quale risulta irrilevante che l'atto dovuto costituisse invece una mera dichiarazione di scienza, per cui essa non può che essere oggetto di annullamento per errore determinante...