Realterm acquisisce da Figura 11 un immobile logistico nell’interporto di Verona. Gli studi coinvolti

Realterm, gestore mondiale e indipendente specializzato in investimenti immobiliari nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, ha perfezionato l’acquisto di un immobile logistico nell’interporto di Verona “Quadrante Europa”, una delle piattaforme logistiche e intermodali più grandi in Europa e primo interporto in Italia per volumi di traffico combinato.

L’immobile, costituito da un piazzale utilizzabile in parte per lo stoccaggio di container e tank-container ed in parte per il parcheggio di camion e semirimorchi, con una superficie complessiva di circa 44.500 mq, era di proprietà di Figura 11 ed è rimasto locato a Verona Terminal S.p.A.

Realterm è stata assistita da Greenberg Traurig Santa Maria, per tutti gli aspetti immobiliari civilistici, corporate e amministrativistici, con un team guidato dal partner Federico Barbàra, e composto dalla senior associate Flavia Guancioli. L’Of Counsel Gloria Molteni e l’associate Vincenzo Serio si sono occupati dei profili amministrativi.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Realterm per gli aspetti fiscali dell’operazione, con un team guidato dal Partner Claudio Schettini e composto dal Partner Alessandro Giannelli, dal Senior Associate Francesco Palladino e dall’Associate Giorgia Petrucci.

Figura 11 è stata assistita dallo Studio Legale Associato Sherman & Sterling con un team coordinato dal partner Andrea De Pieri.