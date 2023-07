Reati edilizi, inutile la probation positiva se non è rimosso l’abuso di Patrizia Maciocchi

Il superamento della messa alla prova non cancella il reato di abuso edilizio, se le opere non vengono demolite né c’è una concessione in sanatoria. Partendo da questo principio la Cassazione (sentenza 32454) accoglie il ricorso del pubblico ministero contro la decisione del Tribunale di dichiarare il non luogo a procedere rispetto ai reati contestati ai due imputati grazie all’esito positivo della probation.

Una decisione non condivisa dal procuratore generale presso la Corte d’Appello. Il Pm aveva...