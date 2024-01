Reati fallimentari - La scomparsa dei libri contabili non è sufficiente per configurare il reato di bancarotta fraudolenta

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale - Scomparsa dei libri contabili - Insufficienza - Scelta dolosa da parte dell’amministratore - Dolo specifico - Necessità

Gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano...