Reati tributari: confisca sempre obbligatoria anche in caso di rateazione

In tema di reati tributari, la presenza di un piano di ammortamento del debito che prevede il pagamento rateizzato delle pretese fiscali non esclude l’obbligo, per il giudice, di disporre la confisca del prodotto del reato, ai sensi dell’articolo 12-bis Dlgs n. 74/2000 che è obbligatoria e che diventa eseguibile al verificarsi del mancato pagamento del debito.

Così la Terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 33154/2024, depositata il 27 agosto scorso, che, in accoglimento del ricorso...