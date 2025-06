Reati tributari: l’integrale pagamento concordato con l’Erario apre le porte alla tenuità del fatto

Così la sentenza n. 19675 del 2025, nella quale i giudici della terza sezione di Cassazione accolgono il ricorso avanzato da un imputato, condannato in primo grado alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 Dlgs n. 74 del 2000) in relazione agli anni di imposta 2011 e 2012.

In appello, i giudici dell’impugnazione, con pronuncia deliberata il 19 aprile 2024, previo riconoscimento...