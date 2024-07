Reati tributari, quando sussistono le condizioni per configurare l’associazione a delinquere

Con la decisione 3.7.2024 n. 26191 , in relazione ad un’associazione a delinquere finalizzata al compimento di plurimi reati tributari ed in particolare riferiti a quelli di indebita compensazione in favore di persone fisiche e giuridiche (ex artt. 416 c.p. e 10-quater del DLgs. 74/2000), la Suprema Corte ha precisato, e lo ha fatto in modo non equivoco, alcuni punti essenziali ed in particolare ha chiarito quanto segue:

1) il programma criminoso della associazione può avere ad oggetto la commissione di una serie indeterminata di reati-fine anche di natura eterogenea;

2) la durata del vincolo associativo può anche essere determinata nel tempo (non serve un tempo indeterminato);

può anche essere (non serve un tempo indeterminato); 3) la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dagli associati non esclude la configurabilità del reato, valendo solo quali motivi a delinquere.

La Corte di Cassazione ha dato un chiaro segnale ovvero ha indicato in modo...