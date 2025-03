Recesso del contratto di appalto di servizi a tempo indeterminato

Appalto - Servizi - Tempo indeterminato - Recesso - Preavviso - Termine congruo

In tema di contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, il regime applicabile del recesso muta in relazione alla natura determinata o indeterminata della durata dell’appalto. Si applica l’art. 1671 c.c., in tema di recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l’appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione...