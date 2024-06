Repêchage, il datore non è tenuto a formare i licenziandi per mansioni inferiori

«In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo datoriale di repêchage, anche ai sensi del novellato articolo 2103, secondo comma, del codice civile, è limitato alle mansioni inferiori compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento, che non necessitino di una specifica formazione che il predetto non abbia».

Gli interessi in gioco

Questo significa - precisa la Cassazione con ordinanza n. 17036/24 - che in occasione di una ...