Responsabilità 231 e verifica in concreto dell'adeguatezza del modello organizzativo a cura della Redazione Diritto

Persona giuridica - Responsabilità da reato degli enti - Fatto degli apicali - Modello di organizzazione - Idoneità - Valutazione giudiziale - Verifica in concreto dell'adeguatezza del modello - Sussistenza - Indicazioni - Fattispecie relativa a reati ambientali

Il modello di organizzazione e gestione deve essere realizzato "su misura" per ciascuna impresa e per ogni diversa organizzazione. L'imputazione all'ente dell'illecito commesso dall'apicale è collegata all'inidoneità o all'inefficace attuazione...