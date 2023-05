Responsabilità medica anche quando non vengono effettuate ulteriori indagini diagnostiche di Giampaolo Piagnerelli

A causa di questa superficialità al paziente era stata diagnosticata una ipertensione arteriosa invece di un aneurisma letale

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







In tema di colpa professionale medica, l'errore diagnostico si configura non solo quando in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga a un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o di disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. Il principio di diritto espresso dalla Cassazione (sentenza n. 15786/23) bene si adegua al caso concreto...