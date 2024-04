Responsabilità del venditore e verifica dei vizi solo su una parte del bene venduto

Contratto di vendita - Responsabilità del venditore - Garanzia per i vizi- Prodotto fallato prima di essere consegnato - Verifica dei vizi solo su una parte del venduto

In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell’art. 1495, secondo comma, c.c., esonera il compratore dall’onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla...