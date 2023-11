Ricettazione, la restituzione della merce non incide sulla fattispecie di reato di Francesco Machina Grifeo

Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 45322 depositata oggi

La restituzione del bene non rileva ai fini della integrazione della ricettazione che è un reato istantaneo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 45322 depositata oggi dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva condannato, riconoscendogli le attenuanti generiche, per il reato previsto dall’articolo 648 del codice penale.

Contro questa decisione l’imputato ha proposto ricorso chiedendo, tra l’altro, che gli venisse riconosciuta l’ipotesi di particolare tenuità prevista dal comma 4 dell’articolo 648 c.p.. Per la II Sezione penale però il motivo è manifestamente è infondato in quanto la sentenza di appello ha individuato ha quantificato il valore della merce oggetto di furto in oltre 6.000 euro,“con ciò escludendo tout court l’ipotizzabilità della ipotesi attenuata”. Secondo giurisprudenza di legittimità infatti tale ipotesi “può ravvisarsi solo in presenza di un danno economico lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio”.

Il valore del bene, ricorda poi la decisione, è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, “nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen„ inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l’entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell’agente”.

Infine, come visto, la Cassazione ha affermato che “a nulla rileva poi che la merce, come affermato dal ricorrente, sia stata restituita perché quand’anche ciò fosse, si tratterebbe di un post factum che non incide sulla configurazione del delitto di ricettazione che è reato istantaneo e si consuma con la ricezione della merce di provenienza illecita”.