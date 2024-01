L’Associazione Azione Legale presenta il primo seminario in presenza e in videoconferenza del Modulo Diritto di Famiglia dal titolo

“RICORSO CONGIUNTO PER SEPARAZIONE E DIVORZIO A SEGUITO DELLA SENTENZA CASS. N. 28727/23”.

Il seminario inizierà dibattendo delle interpretazioni del nuovo ricorso congiunto per separazione e divorzio. Si affronterà il tema dei dati processuali e le loro ricadute nella dimensione del sistema. Si discuterà inoltre dell’ascolto del minore nelle procedure concorsuali con particolare riferimento ai minori in età evolutiva.

Il seminario si terrà a Roma il prossimo 16 gennaio dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza, presso il Teatro degli Eroi , che in videoconferenza.

Per partecipare al seminario, valido per la formazione professionale degli Avvocati, è necessario iscriversi compilando il form di registrazione . A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell’inizio dei lavori.

L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Media Partner il Gruppo 24 ORE